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Kağıthane’de arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Kağıthane’de arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bir şahıs, sokakta karşılaşıp tartıştığı kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu arkadaşını aralarında çıkan kavga sonucunda kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde 28 Mart'ta saat 23.30 sularında gerçekleşen hadisede, kağıt toplayıcılığıyla uğraşan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan muştalı kavgada 19 yaşındaki Muhammed Şebir Dogani kalbinden bıçaklanması sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olayın ardından saldırgan kaçmış, emniyet güçleri de cinayeti aydınlatmak için harekete geçmişti.

ARKADAŞINI KALBİNE BIÇAK SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi, katil zanlısının yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti.

Katil zanlısını yakalamak için devam eden çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganın Beylikdüzü'nde olduğunu belirledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Maiwand N. yapılan operasyon kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyette ifadesi alınan saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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