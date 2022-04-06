Kağıthane’de arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kıskıvrak yakalandı

ARKADAŞINI KALBİNE BIÇAK SAPLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi, katil zanlısının yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti.