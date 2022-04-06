Sigara içmek orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler?
Tüm illerden Müslüman vatandaşlar sigara içmek orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozar mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler olduğu açıklandı ve 2 Nisan itibariyle idrak edilmeye başlanan Ramazan ayı orucunu tutanlar hata yapmamak adına bilgi edinmek istiyor. Yanlışlıkla orucu bozarak kaza gerektiren durumla karşılaşmamak için özellikle çok tüketilen sigara içmenin oruç kazası gerektirip gerektirmediği merak ediliyor. İşte tüm bilgiler...
Müslüman alemi tarafından Sigara içmek orucu bozar mı? Nikotin bandı orucu bozar mı? Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar neler? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı idrak edilirken oruç tutan vatandaşlar hataya düşmemek adına nelerin orucun bozulmasına neden olduğunu ve kaza gerektirdiğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
SİGARA İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Oruç ile ilgili sigara ve nargile dumanı konusunun tartışmalarına mahal vermemek adına Diyanet bu konuda bir açıklamada bulunmuştur. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre orucun ana konusu yemek, içmek, keyif verici hallerden uzak kalmaktır. Bu durum tütün kökenli dumanlı maddeleri de kapsamaktadır şeklinde açıklanmıştır. Oruç halinde iken yasaklardan uzak durulmaması orucu bozar. Diyanet açıklamalarına göre sigara, nargile dumanı gibi tiryakilik nedeniyle kullanılan maddeler de orucu bozan hallerdendir.
NİKOTİN BANDI ORUCU BOZAR MI?
Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366-367).
DİYANET ORUCU BOZAN DURUMLAR NELER?
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
1-Bilerek yemek içmek orucu bozar. Unutarak yemek yiyen biri hatırladığı an ağzındaki yiyecekleri çıkarıp ağzını çalkalayarak oruca devam edebilir.
2- Abdest sırasında suyu kasten yutmak orucu bozar.
3-Kusunca oruç bozulur ve kaza edilir.
4-Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar. Mecburi halde böyle bir durum gerçekleşirse oruç kaza edilmelidir. Ancak oruçlu kişi kan verebilir.
5-Cinsel ilişki kapsamına giren durumlar da orucu bozar.
6-Sigara dumanını bilerek içine çekmek de oruç kazası ve kefaret gerektirir. Dolayısıyla sigara ve nargile de orucu bozar. Duman istemeden genize kaçarsa oruç bozulmaz.
7- Kar ve yağmur damlasını yutmak orucu bozar.
8- Oruçlu olduğunu unutup yediğinde, orucu bozuldu sanarak, bilerek yemeye devam etmek,
9- İmsak vaktinden sonra niyet edenin, gün içinde orucunu kasten bozması,
10- Denize girince veya guslederken makattan su girmesi,[Hanbelî'de bozmaz.]
11- Dil altına konan ilacı emmek,
12- Makata konan pamuğun veya başka şeyin hepsinin içeri girmesi,
13- Vücuda giren ultrason veya endoskopi cihazında ilaç, merhem olması,
14- Lavman yaptırmak,[Mâlikî'de bozmaz.]
15- Özel olarak su buharı teneffüs etmek,
16- Burundan genze giden kanı yutmak,
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