06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Başkan Erdoğan AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan AA’nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm dünya için doğru haberin öneminin daha fazla hissedildiği günümüzde Anadolu Ajansı'nın (AA) hakikate dayalı güvenilir haberciliğiyle fark yaratmayı sürdüreceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA