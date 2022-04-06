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Burdur'da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Burdur’da uyuşturucu operasyonu! 4 kişi yakalandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 4 kişiden 3'ü serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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