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Resmi Gazete'de yayımlandı! Seçim kanununda değişiklik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Seçim kanununda değişiklik

Son dakika haberine göre: Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanuna göre, seçimlerde yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.

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