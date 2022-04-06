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Gaziosmanpaşa'da koku alarmı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Gaziosmanpaşa’da koku alarmı!

Son dakika haberine göre: Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre bir fabrikanın çamaşır suyu kazanının patlamasından sonra çevreye yayılan koku, yetkilileri harekete geçirdi.

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