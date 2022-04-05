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Son dakika: Muğla Datça'da hissedilen 3.9 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Muğla Datça’da hissedilen 3.9 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Muğla 'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de Datça açıklarında, saat 19.18'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Zeminden 3.39 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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