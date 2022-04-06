Bursa’da yol verme kavgası kanlı bitti! Gözü dönen vatandaşın kafa atma anı kamerada
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte yol verme kavgasında kan aktı. Şoförlerden biri tartıştığı öteki şoföre kafa atarak yaraladı. O anlar anbean kameralara kaydedilirken, yaralı şoför olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken; sürücüler araçlarından inerek karşı karşıya geldi. Tartışma sesleri duyan çevredekiler ayırmaya geldi.
KAFA ATMA ANI KAMERADA
Bir süre arbede yaşayan iki sürücüden biri diğerine kafa attı. Burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan sürücü yere düştü.
Çevredekilerinde araya girmesiyle kavga son bulurken, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kavga anları kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI
Olayın görgü tanıklarından Bilal Oruktepe, ''Sürücü cips verirken aracı yolun ortasına park etmiş. Diğer servis sürücüsü de servise geç kalmış sanırım. Dün akşam vuran abi anlattı, 2 metre öne alsa ben rahat şekilde geçeceğim. Yol vermemiş, biraz da birbirlerine heyecanlı konuşmuşlar. Sonrasında üzücü olay yaşanmış" dedi.
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