Bursa’da yol verme kavgası kanlı bitti! Gözü dönen vatandaşın kafa atma anı kamerada

KAFA ATMA ANI KAMERADA

Bir süre arbede yaşayan iki sürücüden biri diğerine kafa attı. Burnuna aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan sürücü yere düştü.

Çevredekilerinde araya girmesiyle kavga son bulurken, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı sürücü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kavga anları kameralara saniye saniye yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.