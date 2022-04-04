04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de balıkçı teknesine göçmen operasyonu: 168 kişi yakalandı

İzmir'de balıkçı teknesine göçmen operasyonu: 168 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
ABONE OL
İzmir’de balıkçı teknesine göçmen operasyonu: 168 kişi yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında balıkçı teknesiyle İtalya'ya gitmeye çalışan 168 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA