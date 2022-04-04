Turkuvaz’da Ramazan coşkusu! İzleyicilerden tam not: Her şey harikaydı

Ramazan'da atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile iftar ve sahur programları, bu yıl da büyük ilgi gördü. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu canlı izlemek isteyen vatandaşlar stüdyoda yerlerini alırken, program bitiminde Turkuvaz Medya Merkezi'nde kurulan iftar çadırında ilk iftarlarını yaptı. Programda Nihat Hatipoğlu stüdyoda yer alan ve Rusya, Bulgaristan ve dünyanın çeşitli noktalarından yayına bağlanan olan izleyicilerin sorularını da yanıtladı. 7'den 70'e her yaştan stüdyoda bulunan izleyiciler, SABAH'a konuştu. İzleyiciler, Nihat Hoca'yı çok sevdiklerini ve Ramazan boyunca sahur ve iftar yemeği verecek Turkuvaz Medya Merkezi'ne teşekkürlerini dile getirdi. İzleyiciler şunları ifade etti: