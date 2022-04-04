İzmir’de 24 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
İzmir Konak’ta 24 yaşındaki genç tartıştığı arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklandı. Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı ise emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, geçen akşam saat 21.00 sularında İzmir'in Konak ilçesine bağlı Atilla Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 24 yaşındaki Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu iddia edilen E.S., arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından E.S., Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DUYAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.
Öte yandan, Bakırcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli E.S., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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