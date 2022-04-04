İzmir’de 24 yaşındaki genç arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!





HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİĞİNİ DUYAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bakırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi.