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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2022 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
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İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, balık tutan vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

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