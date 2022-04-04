Unutulmaya yüz tutan meslek! Günlük kazancı 2 bin lira
Antalya'nın Kumluca ilçesinde unutulmaya yüz tutan mesleklerden koyun kırkma işini sürdüren Hüseyin Gültekin, günde 25 liradan 80'e yakın koyunu kırkarak, geçimini sağlıyor. Gültekin'in günlük kazancı ise 2 bin lirayı buluyor.
Hüseyin Gültekin, uzun yıllardır Kumluca ve Elmalı ilçelerinde koyun kırkarak, evine ekmek götürüyor. Gültekin, mesleğinin son temsilcileri arasında yer alıyor. Hayvancılıkla uğraşan bir aileden yetişen Gültekin, küçük yaşta öğrendiği koyun kırkmayı meslek edindi.
Hayvancılık ve tarım yapan Gültekin, kış aylarında serada üretim, yaz aylarında da koyun kırkma işi yapıyor. Bir koyunu 25 liraya kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkabiliyor.
"30 YILDIR KOYUN KIRKIYORUM"
ÇocukluğundaAntalya'nın Kumluca ilçesinde unutulmaya yüz tutan mesleklerden koyun kırkma işini sürdüren Hüseyin Gültekin (45), günde 25 liradan 80'e yakın koyunu kırkarak, geçimini sağlıyor. Gültekin'in günlük kazancı ise 2000 lirayı buluyor.
adı verilen kesim makası ile kırkma yaptıklarını dile getiren ve kendilerine 'koyun berberi' de denildiğini söyleyen Gültekin, 2000 yılından itibaren elektrikli kırkım makinesi kullandığını belirtti. Gültekin, elektrikli kırkım makinesinin işini kolaylaştırdığını anlattı. Küçüklüğünde ailesinin hayvanlarına baktığını belirten Hüseyin Gültekin, 30 yıldır koyun kırktığını söyledi.
Gültekin, "Kumluca ve Elmalı bölgelerinde yapıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum. Çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Koyununu kırktırmak için Denizli'den gelen var. Uzun yıllar bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyor. Mayıs ayından eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylülde güz kırkımı yapıyoruz. Antalya ve civarında koyun kırkma yapan 8-10 kişi var. İşi yapan az kişi olduğu için en iyi meslek" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZ ÖĞRENMELİ"
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ise "Ustamız kırkma işlerini yapıyor. Gelecek nesillerin çocuklarımızın bu işi görmesi gerekiyor. Bu işi yapanlar azaldı. Bitmemesi için çocuklarımız özendirilmeli. Koyun kırkma önemli bir meslek" diye konuştu.
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