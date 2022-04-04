Unutulmaya yüz tutan meslek! Günlük kazancı 2 bin lira

Gültekin, "Kumluca ve Elmalı bölgelerinde yapıyorum. Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum. Çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Çok talep var. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Koyununu kırktırmak için Denizli'den gelen var. Uzun yıllar bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyor. Mayıs ayından eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylülde güz kırkımı yapıyoruz. Antalya ve civarında koyun kırkma yapan 8-10 kişi var. İşi yapan az kişi olduğu için en iyi meslek" dedi.