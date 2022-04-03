Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 88 yıl sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu

88 YIL SONRA AYASOFYA TERAVİHLERİNE KAVUŞTU

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya için "88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu. Ayasofya'nın açılışı başlı başına çok önemli bir hadise yani tarihte çok önemli iz bıracak hadiselerden birisi. İlk cumayı kıldık nasip oldu, ilk teravihi de kıldık nasip oldu. Rabbim bereketiyle getirdi Ramazan ayını inşallah Ayasofyamız gibi bütün camiilerimiz de o çoşku, o heyecan Ramazan ayını besler. Ramazan ayı bizim çoşkularımıza, heyecanımıza katkı sağlar ve bu heyecan bu çoşku bir ay boyunca devam eder."