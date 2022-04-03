Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 88 yıl sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu
Son dakika haberine göre: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan “Sahur Vakti” programının konuğu oldu. Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş A Haber ekranlarında yayınlanan "Sahur Vakti" programının konuğu oldu.Erbaş önemli açıklamalarda bulundu.
Ali Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
TERAVİH NAMAZI RAMAZANIN SÜSÜDÜR
Sözlerine devam eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş teravih namazından bahsetti, "2 yıl boyunca salgın hastalıklar sebebiyle ülkemizin hiç bir camiinde teravih namazı kılamamış idik. O iki yıllık özlemi hamd olsun önceki akşam ve dün akşam gidermeye başladık. İnşallah hep birlikte 30 gün boyunca, 30 teravih boyunca camilerde olalım. Teravih hakikaten Ramazan Ayı'nın en ayırıcı unsurlarından birisidir diğer aylardan. Çünkü Teravih Ramazan'a özgü bir şey. Teravih tamamen Ramazan ayına ait bir ibadet, Ramazan ayının süsüdür."
88 YIL SONRA AYASOFYA TERAVİHLERİNE KAVUŞTU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ayasofya için "88 yıllık ayrılıktan sonra Ayasofya teravihlerine kavuştu. Ayasofya'nın açılışı başlı başına çok önemli bir hadise yani tarihte çok önemli iz bıracak hadiselerden birisi. İlk cumayı kıldık nasip oldu, ilk teravihi de kıldık nasip oldu. Rabbim bereketiyle getirdi Ramazan ayını inşallah Ayasofyamız gibi bütün camiilerimiz de o çoşku, o heyecan Ramazan ayını besler. Ramazan ayı bizim çoşkularımıza, heyecanımıza katkı sağlar ve bu heyecan bu çoşku bir ay boyunca devam eder."
ETKİNLİKLER TERAVİ NAMAZINA DENK GELMESİN
Ramazan etkinliklerineden de bahseden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ramazan ayından 3 gün önce 'Ramazan tanıtım programını yaptık basın toplantısı şeklinde. Milletimize tanıtıcı bilgiler verirken o da aklıma geldi. Etkinlikler tabii ki güzel gençlerimiz için, çocuklarımız için ama orada şöyle bir cümle kurdum gençlerimizi insanımızı teravihle etkinliklerden birisini tercih etmek zorunda bırakmayın. Hep birlikte namazlarımızı kılalım, terahvilerimizi kılalım ondan sonra etkinliklere katılalım."
EN BÜYÜK ÖZGÜRLÜK İBADET ÖZGÜRLÜĞÜDÜR
İbadet özgürlüğü hakkında konuşan Erbaş, "En büyük özgürlüğün ibadet özgürlüğü olduğunu biliyoruz. İnsanın inancı, mezebi dini ırkı ne olursa olsun 5 büyük özgürlüğü vardır. Dini muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, canı muhafaza, malı muhafaza bunu yaz kuran kurslarında bile çocuklarımıza öğretiriz. En güzel surette yaratılan insanın bu 5 hakkı korunması lazım."
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