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Ümraniye’de hız kazayı beraberinde getirdi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.04.2022
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Ümraniye’de hız kazayı beraberinde getirdi!

Ümraniye Acısu Caddesi ile Nato yolu Caddesinin birleşiminde hız yapan otomobil kapalı kasa minibüsüne yandan çarptı. Çapmanın etkisi ile otomobil içinde sıkışan sürücüyü olay yerine gelen ambulans ve sağlık ekipleri otomobil içinden çıkardı.

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