Aynı sokakta kapı komşuları ancak iftarları arasında 2 dakika fark var
Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe Mahallesi ve Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi sınırı bir yol ile ayrılıyor. 7 metre genişliği olan yol Samsun ile Ordu’nun sınırı olarak kabul edilirken, Ramazan ayında da iftar vaktinde mahalle sakinleri oruçlarını iki dakika farkla açıyorlar.
ADRESE TEMİNDE SORUN YAŞANIYOR
Samsun sınırında yaşayan vatandaş yolun karşısındaki komşusunu telefonla aramak istediği zaman Ordu'ya ait telefon kodunu tuşlayarak iletişim kurabiliyor. Resmi evrakların şahsa ulaşması ve adrese temini noktasında da zaman zaman karışıklıklar yaşanıyor.
DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
Ambartepe Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü söyleyen 51 yaşındaki Turan Kışla, Samsun ve Ordu sınırında görülen bu durumun dünyanın hiçbir yerinde bir örneğinin daha olmadığını kaydetti. Yolun ortasında durarak bir ayağının Samsun'da diğer ayağının ise Ordu'da olduğunu ifade eden Kışla, "Bugün Ramazan'ın ilk günü. Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 dakika erken, Samsun'un Terme ilçesinde 2 dakika geç ezan okunuyor. Aynı konumda bulunmamıza rağmen böyle bir farklılık var. Tabii buna uyan insanlarda var, uymayanlar da var. Mahalleli olarak bu duruma alıştık. İki farlı şehrin kütüğüne kayıtlı olsak da aynı mahallede güzel komşuluklarımız var. Düğünlerimiz, davetlerimiz ortak şekilde sorunsuz olarak devam ediyor" diye konuştu.
"İLGİNÇ BİR DURUM ANCAK ZAMANLA İNSAN ALIŞIYOR"
Zaman farklılığının oruca zarar vermediğinin altını çizen İkizce Şenbolluk Mahallesi Topul Cami İmamı Ersin Türkmen, "Burası Samsun ve Ordu'nun sınırlarının bir araya geldiği yer. Sağ tarafımız Ordu, sol tarafımız Samsun. Burası sınır olduğu için arada 1, 2 dakikalık bir zaman dilimi var. Vakit ezanları ve özellikle Ramazan aylarında akşam ezanlarını biz daha erken okuyoruz. Bizden sonra Terme tarafına bağlı camimizin imamı ezanı okuyor. İlginç bir durum ancak zamanla insan alışıyor. Ben de görev yerime ilk geldiğimde çok garipsemiştim ama zamanla adapte olunuyor. Yaşanan 1, 2 dakikalık zaman sapması tamamen iller merkezli olduğu için bu durum sorun arz etmiyor" ifadelerini kullandı.
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