Aynı sokakta kapı komşuları ancak iftarları arasında 2 dakika fark var





DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Ambartepe Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü söyleyen 51 yaşındaki Turan Kışla, Samsun ve Ordu sınırında görülen bu durumun dünyanın hiçbir yerinde bir örneğinin daha olmadığını kaydetti. Yolun ortasında durarak bir ayağının Samsun'da diğer ayağının ise Ordu'da olduğunu ifade eden Kışla, "Bugün Ramazan'ın ilk günü. Ordu'nun İkizce ilçesinde 2 dakika erken, Samsun'un Terme ilçesinde 2 dakika geç ezan okunuyor. Aynı konumda bulunmamıza rağmen böyle bir farklılık var. Tabii buna uyan insanlarda var, uymayanlar da var. Mahalleli olarak bu duruma alıştık. İki farlı şehrin kütüğüne kayıtlı olsak da aynı mahallede güzel komşuluklarımız var. Düğünlerimiz, davetlerimiz ortak şekilde sorunsuz olarak devam ediyor" diye konuştu.