Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesi Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Yaşar (83) ve Günsel Bozkurt (81) çifti, yaklaşık 1 ay önce kendilerine telefonla ulaşan ve günlük ev işlerinde kendilerine yardımcı olmak istediğini belirten Nurtem D. (60) tarafından yemeklerine uyku ilacı katılarak uyutulduktan sonra soyuldu. Yaşlı çiftin evindeki kasa, cepleri ve çantalarından bin 700 euro, 3 bin TL ve 3 bin 500 TL değerinde 1 adet cep telefonu çalan Nurtem D., gece evden ayrılarak kayıplara karıştı.