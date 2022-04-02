Üsküdar’da silahlı saldırı: Motokuryeye kurşun yağdırdı

İddiaya göre, saat 17.00 sularında Üsküdar Selmani Pak Caddesi'nde daha bilinmeyen sebeple 2 kişi arasında tansiyon yükseldi. Büyüyen tartışma ardından şahıs, motokurye olduğu öğrenilen şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motokurye kasığından vurularak yaralandı.