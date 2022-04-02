Üsküdar’da silahlı saldırı: Motokuryeye kurşun yağdırdı
İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bir kişi aralarında tartışma çıkan motokuryeyi tabancayla vurarak yaraladı. Saldırgan şahsın kaçış anı kameraya saniye saniye yansıdı.
İddiaya göre, saat 17.00 sularında Üsküdar Selmani Pak Caddesi'nde daha bilinmeyen sebeple 2 kişi arasında tansiyon yükseldi. Büyüyen tartışma ardından şahıs, motokurye olduğu öğrenilen şahsa kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan motokurye kasığından vurularak yaralandı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVKL EDİLDİ
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nei kaldırıldı.
TAKSİYE BİNİP KAÇTI
Olay yeri inceleme ekipleri saldırının olduğu yerde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kurşun yağdıran şahsın taksiye binip olay yerinden kaçtı. Şahsın saldırı sonrası kaçış anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis ekiplerinin olay ile ilgili ve kaçan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan silah seslerini duyan Muammer Akbıyık adlı vatandaş, "Kasığından yaralanmış. Ben silah sesi duydum" ifadelerini kullandı.
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