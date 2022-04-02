Hacıbey Çayı’na düşen Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen’in naaşına ulaşıldı

CANSIZ BEDENİ BUGÜN BULUNDU

Yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucu ekipler, bugün saat 15.30 sıralarında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cansız bedenini buldu. Şehit asteğmenin naaşının düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulunduğu öğrenildi.



BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in İzmir Buca'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin haberini alan Kupşen ailesi ve yakınları yasa boğulurken, şehidin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin önüne Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.



YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Öte yandan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in 2021 Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şehit Kupşen'in sosyal medya hesabından yedek subay olduğunu açıkladığı ve "Hakkımızda hayırlısı olsun" yorumunda bulunduğu görüldü.





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