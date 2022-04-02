Hacıbey Çayı'na düşen Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in naaşına ulaşıldı
Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 gün önce Hacıbey Çayı'na düşen ve cansız bedeni bugün bulunan şehidin İzmir'deki baba ocağına ateş düştü. Acı haberi alan şehidin yakınları yasa boğulurken, şehidin yaşadığı ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.
31 Mart Perşembe günü Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında arama tarama faaliyeti esnasında Samanlı Hudut Birliği'nde görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen (25), bir anda dengesini kaybederek Hacıbey Çayı'na düştü.
Çaya düşerek kaybolan asteğmeni bulmak için AFAD, jandarma ve emniyet birimlerine ait toplam 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personel ve vatandaşın desteğiyle arama çalışmaları başlatıldı.
CANSIZ BEDENİ BUGÜN BULUNDU
Yapılan yoğun arama faaliyetleri sonucu ekipler, bugün saat 15.30 sıralarında Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in cansız bedenini buldu. Şehit asteğmenin naaşının düştüğü yerden yaklaşık bin 600 metre ileride güvenlik korucuları tarafından bulunduğu öğrenildi.
BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ
Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in İzmir Buca'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin haberini alan Kupşen ailesi ve yakınları yasa boğulurken, şehidin oturduğu ev ve sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin önüne Buca Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.
YÜREK BURKAN PAYLAŞIM
Öte yandan Şehit Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in 2021 Temmuz ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürek burktu. Şehit Kupşen'in sosyal medya hesabından yedek subay olduğunu açıkladığı ve "Hakkımızda hayırlısı olsun" yorumunda bulunduğu görüldü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nisan ayı sıfır otomobil fiyatları değişti! 2022 en ucuz otomobiller listesi: Fiat, Hyundai, Renault, Seat, Citroen...
- MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM son açıklamalar
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 açıköğretim üniversite vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
- Galatasaray Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Karagümrük maçı hangi kanalda?
- Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
- Diyanet orucu bozan durumlar: Ağzı suyla çalkalamak, sakız çiğnemek, sigara dumanı, saç yıkamak orucu bozar mı?
- Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?
- Mukabele saatleri 2022: Ramazan muhabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
- 10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
- Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER
- AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?