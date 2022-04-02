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21 yaşındaki gencin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR’ın altında can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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21 yaşındaki gencin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR’ın altında can verdi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, karşıdan karşıya geçmek isterken TIR'ın çarptığı 21 yaşındaki Mahmut, hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cesedi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, akşam sularında Gaziantep İslahiye- Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde Sulumağara Mahallesi'nde gerçekleşti. Hassa yönüne hareket halinde olan 41 yaşındaki Y.B. hakimiyetindeki 79 AAH 478 plakalı TIR, karşıdan karşıya geçmek isteyen Mahmut Kuş'a çarptı. Kuş, kazanın etkisiyle yola savruldu.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kuş'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından TIR sürücüsü Y.B. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, İslahiye- Hassa karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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