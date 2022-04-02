21 yaşındaki gencin feci ölümü! Karşıdan karşıya geçmek isterken TIR’ın altında can verdi

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mahmut Kuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kuş'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.