Trabzon'da bebeğini boğarak öldürüp gömen cani annenin cezası belli oldu!
Trabzon'da, 2 yıl önce evlilik dışı ilişkisinden doğan bebeğini boğarak öldürüp, fındık bahçesine gömen Pınar Ç. (23), tutuklu yargılandığı davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinsel saldırı mağduru olduğunu öne sürüp, pişmanlık duyduğunu söyleyen Pınar Ç. "Korktuğum için gömdüm" dedi.
Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi'nde, 23 Mart 2020'de, fındık bahçesindeki toprağa yeni doğmuş erkek bebek cesedi gömüldüğü ihbarıyla jandarma harekete geçti.
Bölgeye, sağlık ve İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timleri sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki aramalarında, fındık bahçesinde toprağa bezle gömülü, yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından bebek, otopsi sonrası ilçede toprağa verildi.
Bebeğin boğulmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Pınar Ç., babası M.Ç., yengesi Ş.Ç., amcası Y.Ç., kuzeni O.K., teyzesi F.K. ve teyzesinin eşi A.K. gözaltına alındı. İncelemelerde bebeğin, Pınar Ç.'nin evlilik dışı ilişkisi sonucu dünyaya geldiği belirlendi. Sorgusunda kuzeninin cinsel saldırısına maruz kaldığını öne süren Pınar Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
KORKTUĞU İÇİN GÖMMÜŞ
Savcılık soruşturması sonrası tutuklu Pınar Ç. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz 6 şüpheli hakkında da 1'er yıl 6'şar ay hapis istemiyle Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Karar duruşmasında savunma yapan Pınar Ç., cinsel saldırıya uğrayınca hamile kaldığını öne sürerek, "Bebeği çarşafa sarıp, koltuk üzerine bıraktım. Daha sonra geri döndüğümde öldüğünü gördüm. Korktuğum için de bebeği gömdüm" dedi.
Duruşmada aile fertleri, birbirlerini suçlarken, rızaya dayalı birliktelik yaşandığını savunan O.K. ise bebeğin ölümü ve gömülmesiyle ilgisi olmadığını kaydetti.
Pınar Ç.'yi 'kendisini savunamayacak olan altsoyu öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, 'suçu bildirmemek'ten tutuksuz yargılanan 6 kişinin ise beraatine karar verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mukabele saatleri 2022: Ramazan muhabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
- 10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
- Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER
- AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan'da oruç tutamayanlar kaç para verecek?
- Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir?
- Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak? Kaderimin Oyunu final mi yapıyor?
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?
- Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?
- Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?
- Diyarbakır ve Şanlıurfa imsakiyesi 2022: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?