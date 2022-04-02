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Son dakika: Büyük tehlike! Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Büyük tehlike! Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı

Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

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