Tükürük yutmak orucu bozar mı? 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkıldı ve Ramazan orucuna niyet edildi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, orucu bozan durumların neler olduğunu araştırırken, en çok merak edilenlerden biri olan tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığını sorguluyor. Peki, yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi? İşte cevaplar...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Ağız içinde olan ve genze gelen akıntıyı, balgamı, tükürüğü yutmak orucu bozmaz. Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur. Yani dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen davranıştır.