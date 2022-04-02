Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?
Yutkunmak orucu bozar mı? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif başladı. Ramazan orucunu tutan vatandaşlar, ağızda biriken tükürüğü yutmanın orucu etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Peki, yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Tükürük yutmak orucu bozar mı? 01 Nisan'ı 02 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkıldı ve Ramazan orucuna niyet edildi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, orucu bozan durumların neler olduğunu araştırırken, en çok merak edilenlerden biri olan tükürük yutmanın orucu bozup bozmadığını sorguluyor. Peki, yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi? İşte cevaplar...
TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Ağız içinde olan ve genze gelen akıntıyı, balgamı, tükürüğü yutmak orucu bozmaz. Diyanet bilgilerine göre tükürüğü ağızda biriktirip yutmak oruçluya mekruhtur. Yani dince yasaklanmamış olmakla birlikte yapılmaması istenen davranıştır.
BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?
Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerekiyor. Temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor.
AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?
Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yutkunmak orucu bozar mı? Tükürük ve balgam yutmak orucu bozar mı? Ağızda biriken tükürüğü yutunca oruç etkilenir mi?
- Mukabele saatleri 2022: Ramazan muhabele TV'de hangi kanalda? Vav TV ve Diyanet TV mukabele saat kaçta?
- 10 yıllık primle emeklilik! SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! Emekli olmayı bekleyenler sevinçten havalara uçacak
- Son dakika deprem: Gaziantep'te deprem mi oldu? 2 Nisan Cumartesi nerede deprem oldu? SON DEPREMLER
- AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Fitre ne kadar? 2022 fitre miktarı ne kadar, kaç TL oldu? Ramazan'da oruç tutamayanlar kaç para verecek?
- Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir?
- Kaderimin Oyunu ne zaman final yapacak? Kaderimin Oyunu final mi yapıyor?
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 2022 kura çekimi ne zaman açıklanır?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?
- Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?
- Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?