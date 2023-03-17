Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Mübarek Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Sahura kalkamayanlar ve oruç tutmak isteyen vatandaşlar "sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? İşte Ramazan orucu hakkında merak edilenler...

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'