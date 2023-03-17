Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk orucuna bugün niyet edildi. Oruç tutmak, teravih namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak gibi içinde birçok ibadeti barındıran ve sonunu bayramla taçlandıran müstesna bir ay Ramazan ayı ile birlikte Müslümanları sevinç ve mutluluk sardı. Ramazan orucu ile ilgili ise bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? İşte cevaplar...
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Mübarek Ramazan ayının ilk orucu bugün tutuluyor. Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Sahura kalkamayanlar ve oruç tutmak isteyen vatandaşlar "sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Ramazan oruç niyeti nasıl edilir? İşte Ramazan orucu hakkında merak edilenler...
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?
Diyanet tarafından yapılan açıklamada, "Sahura kalkmamak 'günah' değil. Ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap" denildi. Sahur'da bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
'Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder.'
NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Eğer oruca her ihtimale karşı yatmadan niyet edip yatılmış ise ve sahura uyanamayıp kalkamayan o günün orucunu sahura kalkamadım diye yerse hem kaza hem keffaret gerekir. Zira sahura kalkmak orucun şartlarından değildir ama niyet etmek orucun şartlarındandır. Bu durumda sahura o günün orucunda hüküm için sahura kalkıp kalkmamaya değil oruca niyetlenip niyetlenilmediğine bakılır.
CÜNÜPKEN ORUÇ TUTULUR MU?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
RÜYALANMA SONUCU CÜNÜP SABAHLAMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372). Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazanda imsaktan sonra sabah namazı vakti içinde yıkandıkları bilinmektedir (Buhârî, Savm, 25).
ORUÇLUYKEN ADET OLMAK ORUCU BOZAR MI?
Kadınlar ay hâli (hayız) ve lohusalık (nifas) denilen özel hâllerinde namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Daha sonra tutamadıkları oruçlarını kaza ederler.
Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozar, temizlenince bu günün orucunu da kaza eder (Merğînânî, el-Hidâye, II, 276). İftar vaktine kadar oruçlu gibi davranması doğru değildir. Ancak Ramazanın hassasiyetine riayet ederek başkalarının yanında yiyip içmemesi uygun olur.
UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).
SAKIZ ÇİĞNEMEK ORUCU BOZAR MI?
Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.
Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.
AĞDA VE EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?
Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).
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