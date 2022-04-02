Fatih Belediyesi ve İstanbul Valiliğinden Sultanahmet" iddialarına flaş yanıt

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bugün bazı basın yayın mecralarında, Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması düşünülen Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği açıklamaları ve yorumlarının yer aldığı görülmüştür. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve konuyu açıklığa kavuşturmak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Şöyle ki:

Fatih Belediyesi olarak, 15 Mart 2020-15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, kaybolan mesleklerin duyurulacağı 'Zanaat 2020 Projesinin' Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında kurulacak stantlarda halkımıza duyurulması için yaptığımız başvuru üzerine; İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020 tarihinde, 'Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında olduğu, Eminönü Yeni Cami Meydanı çevresinde korunması gerekli anıt eserlerin görünürlüğünü olumsuz etkilemesi, yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına erişimin kısıtlanması vb. nedenlerle meydana stant ve sahne kurulmasının uygun olmadığına' kararını vermiştir. Kararda da açıkça görüleceği gibi, Koruma Kurulu İstanbul'umuz ve ilçemizdeki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu önemli kararına aykırılık teşkil edecek, herhangi bir etkinlik düzenlenmemiş, önümüzdeki dönemde de böyle bir planlamamızın bulunmadığını da belirtmek isteriz."

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN YANIT



İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenmek istenen ramazan etkinliklerine izin verilmediği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İBB tarafından ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe valilik tarafından izin verilmediği" yönündeki haberlerle ilgili bazı hususların kamuoyu ile paylaşılması gerektiği belirtildi.

İBB tarafından Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında ramazan etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedilen açıklamada, bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla stant ve dinlenme alanları kurulacağı, bu etkinlikler sırasında da gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının istendiği aktarıldı.

Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından da ramazan ayı boyunca "Kitap ve Kültür Fuarı" düzenleme talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konunun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir.

Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan cevabi yazıda 'Kurulun 26 Şubat 2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin, meydanın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir.

Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfına iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir."