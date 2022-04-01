01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklentisi: Akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

Marmara ve Orta Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklentisi: Akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
ABONE OL
Marmara ve Orta Karadeniz’de kuvvetli fırtına beklentisi: Akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Marmara ve Orta Karadeniz'de fırtına beklendiğini bildirildi. Fırtınanın etkisini cuma günü akşam saatlerinde kaybetmesi öngörülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA