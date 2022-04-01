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1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...

1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 1 Nisan şakaları sevgiliye, arkadaşa, abiye ya da ablaya yapılabiliyor. 1 Nisan şaka önerileri arayan kişiler sevdiklerini eğlendirmek istiyor. İşte, 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...

En eğlenceli ve komik anların yaşandığı bu tarihte sevdiklerine arkadaşlarına 1 Nisan şakaları yapmak isteyenler yoğun şekilde "1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren seçenekleri" merak ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...

EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2022

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

1 NİSAN ŞAKALARI 2022

İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...

Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.

Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...

Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ 1 NİSAN ŞAKALARI

Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

Ofisin ortasına salıncak kurun!

Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.

Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!

Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!

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