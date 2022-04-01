1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl cuma gününe denk gelen 1 Nisan şakaları sevgiliye, arkadaşa, abiye ya da ablaya yapılabiliyor. 1 Nisan şaka önerileri arayan kişiler sevdiklerini eğlendirmek istiyor. İşte, 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
En eğlenceli ve komik anların yaşandığı bu tarihte sevdiklerine arkadaşlarına 1 Nisan şakaları yapmak isteyenler yoğun şekilde "1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren seçenekleri" merak ediyor. Sizler için detayları haberimizde derledik. İşte, 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2022
Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
1 NİSAN ŞAKALARI 2022
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz
Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.
BİRBİRİNDEN EĞLENCELİ 1 NİSAN ŞAKALARI
Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.
Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun
Ofisin ortasına salıncak kurun!
Ofisinizde masalara, sandalyelere talaş dökebilirsiniz.
Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!
Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!
Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.
Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!
Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 NİSAN ŞAKALARI 2022: 1 Nisan şakaları arkadaşa, komik, eğlenceli, güldüren şakalı mesajlar...
- Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 66. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Engellilere bayram ikramiyesi ödenecek mi, var mı? Engellilere bayram ikramiyesi son dakika 2022 verilecek mi?
- İkramiye ödemesi yapılacak! Kuruşu kuruşuna hesaplandı, 2.168 lira hesaplara geçiyor! İlave tediye ödemelerinde kim, ne kadar alacak?
- Survivor'da voleybol maçını kim kazanacak? 31 Mart Survivor'da bil bakalım ve anlat bakalım oyunlarını hangi takım kazandı?
- Sadece 1 ay kaldı başvur kira öder gibi taksit öde... 24 bin TL'yi getiren TOKİ'den daire kapıyor! 2+1 evler 245 bin TL'den satılıyor
- 5 Nisan'da ödemeler yatacak! Minimum 1.986 TL maksimum 3.972 TL ödeme yapılıyor! Ücretler PTT üzerinden...
- Emekli bayram ikramiyesi son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...
- 1.100 TL pandemi destek ödemesi devam ediyor mu? 1.100 TL pandemi ödeme başvuruları nereden yapılır? 3. faz ödemeleri e-Devlet başvurusu
- Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...
- AÖF üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Açık öğretim üniversite kayıtları başladı mı?
- 1 Nisan Cuma sahura mı kalkılacak? 2022 ilk oruç bugün mü, yarın mı tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı...