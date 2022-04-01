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Konya ve Adana İmsakiye 2022: Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Konya ve Adana İmsakiye 2022: Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?

Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Antalya imsak (sahur) vakti ve iftar vakitleri araştırılıyor. İslam dünyasının heyecanla beklediği on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. 2 Nisan Cumartesi günü yarın tutulmaya başlanacak olan oruçlar öncesi Konya ve Adanalı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?

Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ramazan ayı pandemi gölgesinden kurtularak birlik içinde geçecek. 2022 Diyanet İmsakiye takvimi ile belli olan iftar ve sahur vakitleri il il sorulmaya başladı. İşte, Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?

Konya İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi:

İlk Sahur Vakti: 05.05

İlk İftar Vakti: 19.20

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05.03

İftar Vakti: 19.21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05.01

İftar Vakti: 19.22

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04.59

İftar Vakti: 19.23

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04.58

İftar Vakti: 19.24

Konya Teravih Namazı Saatleri

Konya'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20.36'da kılınacak.

Konya'da 2 Nisan Cumartesi: 20.38

Konya'da 3 Nisan Pazar: 20.39

Konya'da 4 Nisan Pazartesi: 20.40

Konya'da 5 Nisan Salı: 20.41

Adana İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:55

İlk İftar Vakti: 19:08

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:53

İftar Vakti: 19:09

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:52

İftar Vakti: 19:10

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:50

İftar Vakti: 19:11

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:48

İftar Vakti: 19:12

Adana Teravih Namazı Saatleri

Adana'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:24'te kılınacak.

Adana'da 2 Nisan Cumartesi: 20:25

Adana'da 3 Nisan Pazar: 20:26

Adana'da 4 Nisan Pazartesi: 20:27

Adana'da 5 Nisan Salı: 20:28

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