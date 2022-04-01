Konya ve Adana İmsakiye 2022: Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?

Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Ramazan ayı pandemi gölgesinden kurtularak birlik içinde geçecek. 2022 Diyanet İmsakiye takvimi ile belli olan iftar ve sahur vakitleri il il sorulmaya başladı. İşte, Diyanet ile Konya ve Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta?