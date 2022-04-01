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Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı liderliğinde tüm iller Ramazan ayına hazırlandı. O iller arasında Kocaeli, Kayseri ve Samsun da var. Kocaeli, Samsun ve Kayseri İmsakiye 2022 takvimi ile birlikte sahur ve iftar vakitleri belli oldu. İşte, 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneşin doğuşu ile belirlenen imsak vakti ile birlikte sahur sofralarını kaldıracak Müslümanlar, akşam ezanıyla da oruçlarını açacak. İşte, 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

Kocaeli İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 05.09

İlk İftar Vakti: 19.32

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05.07

İftar Vakti: 19.33

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05.05

İftar Vakti: 19.34

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 05.03

İftar Vakti: 19.35

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 05.01

İftar Vakti: 19.36

Kocaeli Teravih Namazı Saatleri

Kocaeli'de 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:52'de kılınacak.

Kocaeli'de 2 Nisan Cumartesi: 20:54

Kocaeli'de 3 Nisan Pazar: 20:55

Kocaeli'de 4 Nisan Pazartesi: 20:56

Kocaeli'de 5 Nisan Salı: 20:58

KAYSERİ İMSAKİYE 2022 - İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:51

İlk İftar Vakti: 19:09

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:49

İftar Vakti: 19:10

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:47

İftar Vakti: 19:11

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:46

İftar Vakti: 19:12

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:44

İftar Vakti: 19:13

SAMSUN İMSAKİYE 2022

2 Nisan Samsun ilimizde İmsak ve İftar vakitleri şu şekilde

SAMSUN İMSAK VAKTİ: 04:44

SAMSUN İFTAR VAKTİ: 19:06

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