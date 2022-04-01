Kocaeli, Kayseri ve Samsun imsakiye: 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun’da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?

Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneşin doğuşu ile belirlenen imsak vakti ile birlikte sahur sofralarını kaldıracak Müslümanlar, akşam ezanıyla da oruçlarını açacak. İşte, 2022 Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?