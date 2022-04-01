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Fırtına sebebiyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Fırtına sebebiyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Bozcaada ve Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferler...

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