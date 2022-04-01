01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?

Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2022
ABONE OL
Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep’te imsak ve sahur saat kaçta?

Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. Oruçlarını Gaziantep ve Hatay illleri genelinde açacaklar ise heyecanla okunacak akşam ezanını ve iftar saatini beklemeye koyuldu. İşte, Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?

Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 İmsakiye bilgileri ile Gaziantep iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. İşte, Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?

GAZİANTEP İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:47

İlk İftar Vakti: 19:00

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:45

İftar Vakti: 19:01

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:43

İftar Vakti: 19:02

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:42

İftar Vakti: 19:03

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:40

İftar Vakti: 19:04

GAZİANTEP TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Gaziantep 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:15'tekılınacak.

Gaziantep 2 Nisan Cumartesi: 20:17

Gaziantep 3 Nisan Pazar: 20:18

Gaziantep 4 Nisan Pazartesi: 20:19

Gaziantep 5 Nisan Salı: 20:20

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

HATAY İMSAKİYESİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA