Gaziantep ve Hatay imsakiye saatleri 2022: Hatay ve Gaziantep’te imsak ve sahur saat kaçta?

Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 İmsakiye bilgileri ile Gaziantep iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. İşte, Hatay ve Gaziantep'te imsak ve sahur saat kaçta?