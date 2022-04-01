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Kırşehir’de Şeyma Demir ve sevgilisi öldürüldü! Kızı istismar edildikten sonra katledilen acılı baba konuştu

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Kırşehir’de Şeyma Demir ve sevgilisi öldürüldü! Kızı istismar edildikten sonra katledilen acılı baba konuştu

Kırşehir’de emniyete kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi sahile vuran 18 yaşındaki Şeyma Demir ile halen bulunamayan 21 yaşındaki Hasan Aydoğan için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, acısını "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın." ifadeleriyle dile getirdi.

Kırşehir'de 25 Mart 2022 tarihinde kayıp başvurusu verildikten 3 gün sonra cesedi Kızılırmak Nehri'nin kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan sevgilisi Hasan Aydoğan için yürüyüş etkinliği yaptı.

Yürüyüşe Şeyma Demir'in babası Vedat Demir de katıldı. Yürüyüşte cinayetleri itiraf eden Kırşehir Belediyesi güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'a tepki gösterildi.

"İDAM İSTİYORUZ"

Kırşehir Valiliği'ne yürüyen kalabalık grup, Vali İbrahim Akın ile görüştü. Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı, ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek m i? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan araçlarıyla dolaşmaya çıktıklarında yollarını kesip kendilerini 'polis' diye tanıtan 2 kişi tarafından katledildi.

Katiller gerçekleştirdikleri vahşeti itiraf ederken talihsiz genç kızı tecavüz ettiklerini söyledi. Şeyma'nın cesedi elleri ters kelepçelenmiş, ayakları ise iple bağlanmış halde bulundu.

Hasan Aydoğan'ın cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.

KAÇIRILIŞ ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Kayıp sevgili vahşetinde kahreden gelişme KAYIP SEVGİLİ VAHŞETİNDE KAHREDEN GELİŞME
Ellerini kelepçeyle, ayaklarını iple bağlayıp… ELLERİNİ KELEPÇEYLE, AYAKLARINI İPLE BAĞLAYIP…

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