Kırşehir’de Şeyma Demir ve sevgilisi öldürüldü! Kızı istismar edildikten sonra katledilen acılı baba konuştu

"İDAM İSTİYORUZ"

Kırşehir Valiliği'ne yürüyen kalabalık grup, Vali İbrahim Akın ile görüştü. Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, "Benim canım yandı, ciğerim yandı. Hiç kimsenin canı, ciğeri yanmasın. Adalet istiyoruz. Bu kişilerin en ağır cezayı almalarını istiyoruz. İdam istiyoruz. Biz çocuklarımızı dışarı çıkaramayacak mıyız? Okula gitmeyecek m i? 3-5 arkadaş toplanıp bir yerlere piknik yapmaya gitmeyecek mi? Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın. Gereken cezalar verilsin" diye konuştu.