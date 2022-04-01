Evladının katlettiği Ayşe’nin cenazesini alırken yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

ANNESİNE 3 EL ATEŞ ETTİ

Kemal Bozkurt, 6 yıl önce babasından boşanan ve kendilerinden ayrı yaşayan annesi Ayşe Okuyucu'nun oturduğu eve gitti. Bozkurt, dayısı ile birlikte aynı evde kalan annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Bozkurt, belindeki tabancayı çıkararak annesine 3 el ateş etti. Kurşunlar, Ayşe Okuyucu'nun boyun, göğüs ve karın kısmına isabet etti. Ayşe Okuyucu kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal Bozkurt ise kaçtı.