İZMİR İMSAKİYESİ 2022: 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...

İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek günde oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler, İzmir iftar vakti ve İzmir sahur saati araştırmalarına şimdiden başladı. İşte, İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...