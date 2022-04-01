İZMİR İMSAKİYESİ 2022: 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...
2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayı için artık sayılı saatler kaldı. 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı için müminler ilk iftar saati ve ilk sahur vakti araştırmasına koyuldu. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 İzmir İmsakiyesi ile ilk iftar saati ve ilk sahur vakti saat kaçta soruları yanıt buldu. İşte, 2022 İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...
İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına gelmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek günde oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler, İzmir iftar vakti ve İzmir sahur saati araştırmalarına şimdiden başladı. İşte, İzmir İmsakiye ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta? Diyanet son dakika yayımladı...
İZMİR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İzmir için sahur vakti ve iftar saati şöyle;
İZMİR İMSAKİYE 2022 | İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
2 Nisan Cumartesi
İlk Sahur Vakti: 05:25
İlk İftar Vakti: 19:42
3 Nisan Pazar:
Sahur Vakti: 05:23
İftar Vakti: 19:43
4 Nisan Pazartesi:
Sahur Vakti: 05:21
İftar Vakti: 19:44
5 Nisan Salı
Sahur Vakti: 05:20
İftar Vakti: 19:45
6 Nisan Çarşamba
Sahur Vakti: 05:18
İftar Vakti: 19:46
İZMİR'DE İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
İzmir ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü 20:59'da okunacak olan yatsı ezanı ile yatsı namazının hemen ardından kılınacaktır.
İLK SAHUR SAAT KAÇTA SONA ERECEK?
İzmir için ilk sahur vakti 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 05:25'te okunacak olan sabah ezanı ile birlikte sona erecek ve imsak vakti başlayacaktır.
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