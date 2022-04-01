ANKARA İMSAKİYE 2022: Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Diyanet Ankara iftar ve sahur saatleri...
Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Farz olan oruç ibadeti her sene mübarek ramazan ayında yerine getiriliyor. Müslümanlar birlik ve beraberlik içerisinde iftarlarını yapıyorlar. Oruç, sahur ve iftar vakti arasında tutuluyor. Diyanet işleri Başkanlığı 81 il için iftar ve sahur saatlerini açıkladı. İşte, Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Diyanet Ankara iftar ve sahur saatleri...
Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. İşte, Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Diyanet Ankara iftar ve sahur saatleri...
Ankara İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati
2 Nisan Cumartesi
İlk Sahur Vakti: 04:59
İlk İftar Vakti: 19:20
3 Nisan Pazar:
Sahur Vakti: 04:57
İftar Vakti: 19:21
4 Nisan Pazartesi:
Sahur Vakti: 04:55
İftar Vakti: 19:22
5 Nisan Salı
Sahur Vakti: 04:53
İftar Vakti: 19:23
6 Nisan Çarşamba
Sahur Vakti: 04:51
İftar Vakti: 19:24
Ankara Teravih Namazı Saatleri
Ankara'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:39'da kılınacak.
Ankara'da 2 Nisan Cumartesi: 20:40
Ankara'da 3 Nisan Pazar: 20:41
Ankara'da 4 Nisan Pazartesi: 20:43
Ankara'da 5 Nisan Salı: 20:44
Ramazan Bayramı Tarihi
Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba
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