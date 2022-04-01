ANKARA İMSAKİYE 2022: Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Diyanet Ankara iftar ve sahur saatleri...

Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sahur 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece yapılacak. Müslümanlar ramazan ayının ilk orucunu 2 Nisan Cumartesi günü tutacaklar. 2 Nisan akşam ezanı saatinde de oruç açılacak ve iftar yapılacak. İşte, Ankara İftar saati ve sahur vakti ne zaman ve saat kaçta? Diyanet Ankara iftar ve sahur saatleri...