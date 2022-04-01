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Diyarbakır ve Şanlıurfa imsakiyesi 2022: Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Diyarbakır ve Şanlıurfa imsakiyesi 2022: Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ilk iftar sahur saat kaçta?

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayını oruçlu geçirecek olan Müslümanlar, ardından Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Ramazan'ı ibadetle geçirmek isteyen, Diyarbakır ve Şanlıurfalı vatandaşlar imsakiye saatlerini sorgulamayı sürdürüyor. İşte, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyarbakır'da yaşayan binlerce vatandaşın gözü, Diyanet Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerine çevrildi. İşte, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?

DİYARBAKIR İMSAKİYE 2022 |DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:34

İlk İftar Vakti: 18:49

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:32

İftar Vakti: 18:50

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:30

İftar Vakti: 18:51

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:28

İftar Vakti: 18:52

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:27

İftar Vakti: 18:53

DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Diyarbakır'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:06'da kılınacak.

Diyarbakır'da 2 Nisan Cumartesi: 20:07

Diyarbakır'da 3 Nisan Pazar: 20:08

Diyarbakır'da 4 Nisan Pazartesi: 20:09

Diyarbakır'da 5 Nisan Salı: 20:10

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