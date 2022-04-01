Diyarbakır ve Şanlıurfa imsakiyesi 2022: Diyarbakır ve Şanlıurfa’da ilk iftar sahur saat kaçta?

Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan'ı ibadetle ve oruçla geçirecek vatandaşlar illerinin iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Diyarbakır'da yaşayan binlerce vatandaşın gözü, Diyanet Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakti saatlerine çevrildi. İşte, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ilk iftar sahur saat kaçta?