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Derecik’te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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Derecik’te 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında 4 çuval içerisinde çalılık arasına gizlenmiş vaziyette 400 adet tabanca üst kapağı ele geçirildi.

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