İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul imsak vakti...

İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müminler bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek, akşamları ise teravihe giderek namazlarını kılacaklar. Bu noktada en çok merak edilen konular arasında İstanbul iftar saati ve sahur vakti yer alıyor. İşte, İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul imsak vakti...