İSTANBUL İMSAKİYE 2022: İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul imsak vakti...
İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük İstanbul imsakiye takvimini yayınladı. Diyanet'in yayınladığı takvimle birlikte, 2022 İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta soruları yanıt buldu. İşte, İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul imsak vakti...
İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müminler bu mübarek ayda oruç ibadetlerini yerine getirecek, akşamları ise teravihe giderek namazlarını kılacaklar. Bu noktada en çok merak edilen konular arasında İstanbul iftar saati ve sahur vakti yer alıyor. İşte, İstanbul İmsakiyesi ile iftar saati, imsak ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? İstanbul imsak vakti...
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 TAKVİMİ
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, 2 Nisan Cumartesi İstanbul için sahur vakti ve iftar saati şöyle;
İSTANBUL İMSAKİYE 2022 | İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ
2 Nisan Cumartesi
İlk Sahur Vakti: 05:12
İlk İftar Vakti: 19:36
3 Nisan Pazar:
Sahur Vakti: 05:10
İftar Vakti: 19:37
4 Nisan Pazartesi:
Sahur Vakti: 05:08
İftar Vakti: 19:38
5 Nisan Salı
Sahur Vakti: 05:06
İftar Vakti: 19:39
6 Nisan Çarşamba
Sahur Vakti: 05:04
İftar Vakti: 19:40
İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATLERİ
İstanbul'da 1 Nisan Cuma gecesi teravih namazı 20.57'de kılınacak.
İstanbul'da 2 Nisan Cumartesi günü teravih namazı 20.58'de kılınacak.
İstanbul'da 3 Nisan Pazar günü teravih namazı 20.59'da kılınacak.
İstanbul'da 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 21.01'de kılınacak.
İstanbul'da 5 Nisan Salı günü teravih namazı 21.02'de kılınacak.
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