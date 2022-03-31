Kayıp olarak aranan Seher Akkoyun kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu





CESEDİNİN YANINDA ŞIRINGA BULUNDU

Bunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda genç kızın binaya girdikten sonra asansörle kafeteryaya çıktığı ve tuvalete girdiği tespit edildi. Polisin genç kızın öldüğü tuvalette yaptığı incelemeler sonucunda cenazesinin yanında şırınga bulundu.