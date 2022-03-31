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Sancaktepe’de panelvan minibüs şarampole yuvarlandı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Sancaktepe’de panelvan minibüs şarampole yuvarlandı!

Son dakika haberine göre: Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs, şarampole yuvarlandı. Araç içerisinden fırlayan sürücü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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