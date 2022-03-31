31 Mart 2022, Perşembe
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Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında arıza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında arıza!

Anadolu yakasının önemli ulaşım ağlarından Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Arıza nedeniyle metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.

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