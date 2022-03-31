İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul Çekmeköy'de gece saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü araca sıkışması sonucu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.
Zincirleme kazada hafif ticari araçlarda bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada bir sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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