Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta gerçekleştiriliyor ve sonuçlar, şans oyunu severlerin bilgisine sunuluyor. Popüler çekiliş, haftanın üç günü yapılıyor. İşte, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 30 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 49 - 56 - 1 - 13 - 78 - 88 - 19 (JOKER)
Süper Star Numarası: 13
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
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- Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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