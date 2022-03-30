Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar, büyük bir heyecanla Ramazan ayının gelmesini bekliyor. Bol bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayına ilişkin sorulan soruların başında ilk teravih namazının ne zaman kılınacağı merak ediliyor. İşte, Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan'ın bolluğundan yararlanmak isteyen Müslümanlar bu ayda oruç ibadetlerini yerine yerine getirecek. Oruç dışında her gece de teravih namazları kılınacak. İşte, Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir. Bunun için teravih namazını cemaatla kılmayıp evlerinde yalnız başlarına kılanlar sünneti terk edip hata işlemiş olurlar. Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeple oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).
Teravih namazı, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.
Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.
Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:
Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.
İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. Teravih namazı ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.
Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.
2022 İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA KILINACAK?
Teravih Ramazan'ın ilk orucundan önceki gece başlıyor. Bu nedenle ilk orucun 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olması göz önüne alınırsa ilk teravih de 1 Nisan 2022 Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak.
İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü saat 20:58'de okunan yatsı ezanının ardından eda edilecek.
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- Teravih namazı ne zaman kılınacak 2022? Teravih namazı kaç rekat, nasıl kılınır?
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