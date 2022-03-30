Kuvvetli sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak! Meteoroloji’den çok sayıda ile son dakika uyarısı İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

TOZ TAŞINIMI SORUN YARATACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.