Amasya'da profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı! Sosyal medya paylaşımı ise "pes" dedirtti
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli bir profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı. Öte yandan darp olayına karışan profesörün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise okuyanları şaşkına çevirdi.
Amasya'da tıp fakültesi dekanlık binasında iki doktor arasında yüksek maliyetli tıbbi sarf maddesi alımı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü.
Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, onaylamadığı gereksiz yüksek maliyetli işlemlerin evraklarını imzalamak istemediği öğrenilen Dr. Öğretim Üyesi Ercan Kahraman'ı darbetti.
Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.
Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti.
"HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN"
Başbuğ'un geçen 18 Mart'ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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