Amasya'da profesörün darbettiği doktor yoğun bakıma alındı! Sosyal medya paylaşımı ise "pes" dedirtti

Aldığı darbeler sonucu burnu kırılan kalp cerrahisi uzmanı Ercan Kahraman, feci olayı gören sağlık çalışanları tarafından sedyeyle binanın karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kahraman, kafa içi kanama şüphesiyle yoğun bakıma alındı.

Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Başbuğ, olayın ardından binayı terk etti.

"HEKİMLERE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLSİN"

Başbuğ'un geçen 18 Mart'ta şiddet olaylarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Ciddi önerimdir. Hekimlere silah taşıma ruhsatı verilsin, hekime şiddet anında biter. Kimse polise kafa tutamıyor, neden, çünkü silahı var" yazılı paylaşım yaptığı görüldü.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.