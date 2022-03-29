Tüm Türkiye’yi etkisi altına alacak! Meteoroloji gün vererek uyardı! Perşembe ve Cuma gününe dikkat! Kuvvetli çöl tozu dalgası...

PERŞEMBE VE CUMA GÜNÜNE DİKKAT

Yaşanan olayın doğanın normal bir durumu olduğunu belirten Toros, "Çöl tozu Kuzey Afrika üzerinden Türkiye'nin batısından bugünden itibaren giriş yapıyor. Ülkemiz perşembe ve cuma günü çöl tozundan etkilenecek. Daha sonra da çöl tozu Türkiye'nin doğusuna doğru hareket ederek hafta sonundan itibaren etkisini kaybedecek." diye konuştu.