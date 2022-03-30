2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Mübarek Ramazan ayına özel hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Gece kalkılan sahurdan sonra yeme içme işi imsak vaktine kadar sonlanacak. İşte, 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?