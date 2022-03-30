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2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?

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Giriş Tarihi: 30.03.2022
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2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?

2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde İslamın beş şartından biri olan Oruç ibadeti bir ay boyunca yerine getirilir. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ilk orucun ne zaman tutulacağını merak ediyor. İşte, 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?

2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı içerisinde milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirecek. Mübarek Ramazan ayına özel hazırlıklar yapılmaya devam ediliyor. Gece kalkılan sahurdan sonra yeme içme işi imsak vaktine kadar sonlanacak. İşte, 2022 ilk sahura ne zaman kalkacağız? Ramazan ayı, oruç ne zaman başlıyor?

İLK SAHUR NE ZAMAN?

1 Nisan gecesini 2 Nisan'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 2 Nisan'da ilk oruç tutulacak.

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mübarek Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Tüm İslam alemi 1 Nisan Cuma gecesini Cumartesi gecesine bağlayan gece sahura kalkacak. İlk teravih namazı 1 Nisan tarihinde kılınacak. İlk iftar ise 2 Nisan Cumartesi akşamı yapılacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

11 ayın sultanı Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan tarihinde idrak edilecek.

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