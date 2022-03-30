Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Teheccüd kelimesinin uyumak, uyanmak, uykunun bölünmesi gibi anlamları bulunur ve namazının kılınmasının farz olup olmadığı merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi ibadetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmek istiyor ve bu noktada teheccüd namazı ile ilgili tüm bilgileri merak ediyor ve öğrenmek istiyor. İşte, Teheccüd namazı ne zaman kılınır? Teheccüd namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?
Teheccüd namazı, yatsı namazını kılıp bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp gece kılınan nafile bir namazdır.Bazı rivayetlerde, Peygamberin (s.a.s.), yatsı namazını kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan uyuduğu, gece yarısından sonra uyanıp bir müddet gece namazı kıldıktan sonra vitir namazını ve daha sonra da sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldığı belirtilmektedir (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 182).
TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Teheccüd namazının iki-sekiz rekât arasında çiftli sayılarda kılınması tavsiye edilmiştir. Bununla birlikte, dileyen kimse daha fazla da kılabilir. Bu durumda iki rekâtta bir selam vermek daha faziletli olmakla birlikte, dört rekâtta da selam verilebilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 468-469).
İki rekâttan fazla kılındığında arada konuşma, yeme içme gibi namaza aykırı davranışlarda bulunulmamışsa, tekrar niyet etmek gerekmez.
Akşam namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekât olarak kılındığında, ikinci rekât sonunda teşehhüd için oturulduğunda "tahiyyat"tan sonra "Allahümme salli" ve "Allahümme barik" okunur. Üçüncü rekât için ayağa kalkıldığında önce "Sübhaneke duası" okunur, sonra "Eûzü besmele" çekilir ve Fatiha suresi okunur.
TEHECCÜD NAMAZI FARZ MIDIR, FAZİLETLERİ NELER?
Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Her kim geceleyin uyanır, ailesini de uyandırır ve iki rekât namaz kılarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılır." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18)
Başka bir hadiste de, "Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır" (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Sıyâm, 55) buyrulmuş olması, gece kılınan nafile namazların gündüz kılınanlardan faziletli olduğuna işaret etmektedir.
Yukarıda yer alan sözlü teşvikleri yanında fiilen de Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu namazı devamlı kılmaya çalışması, teheccüd namazının bizim için sünnet olduğunu göstermektedir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 467-468). Teheccüd namazı farz değildir.
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