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Kırşehir’de ölen hastanın ailesi sağlık personellerine saldırdı! Bakan Koca’dan tepki

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Kırşehir’de ölen hastanın ailesi sağlık personellerine saldırdı! Bakan Koca’dan tepki

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde olan Salih Ata'nın vefatının akabinde ailesi sağlık personellerine saldırdı. Yoğun bakım servisinin camları kırılırken, klinik destek çalışanı Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu da alçıya alındı. Emniyet güçleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da saldırganlara tepki geldi. İşte detaylar...

Olay, saat 10.00 sularında Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi servisi yoğun bakım ünitesinde yaşandı. Beyin kanaması rahatsızlığıyla hastaneye giriş yapan Salih Ata'nın tedavi sürecinde koronavirüs testi pozitif çıktı.

4 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELSİNİ KAYBETTİ

Hastanede 4 gün tedavi gören Ata, bugün yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Salih Ata'nın yakınları sinir krizi geçirerek doktor Avşar Zerman, sağlık çalışanları Cihat Yıldız ve Kübra Şahin ile klinik destek personeli Tahir Mete Güleç ile Davut Taş'a saldırdı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN CAMLARI KIRILDI

Hastanenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Saldırı sırasında yoğun bakım ünitesinin camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, Tahir Mete Güleç'in zedelenen kolu alçıya alındı. Sağlık çalışanları, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Genel Sağlık İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanı Nuh Karakaya, sağlıkta yaşanan şiddet olayına tepki göstererek, sorumlular hakkında en ağır işlemin yapılmasını istedi.

CAMLARI TEKMELEYEREK İÇERİ GİRMİŞLER

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, pandemi servisinin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarınca darbedilen sağlık personeli Cihat Yıldız, "Sabah hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca hastaya müdahale ettik. Hastadan yanıt alınamadı. Hasta kötüleştiği anda da hasta yakınlarına haber verildi. Hasta yakınları, camları tekmeleyerek içeri girdi. O kadar emek veriyoruz. Moralimiz bozuldu. Burada verdiğimiz emek var. Zaten elimde de şişlik oluştu, vurdular. Emek veriyoruz, hasta yakınlarının bize destek olması gerekir" dedi.

3 HASTA YAKINI GÖZALTINDA

Öte yandan 3 hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. Hasta yakınlarının emniyetteki sorguları sürüyor.

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" dedi.

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